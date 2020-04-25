25 Nisan 2020, Cumartesi
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Eczacıbaşı VitrA'dan esprili paylaşım
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, sosyal medya hesabından oyuncusu Yasemin Güveli'nin verdiği röportajda yaşadığı dil sürçmesini son günlerde trend olan bir video ile birleştirerek paylaştı. Paylaşıma "Seni çok seviyoruz Yasemin" notunu düşen Eczacıbaşı VitrA'nın bu paylaşımı yüzlerce etkileşim aldı.
25.04.2020
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