Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! O isim yorumladı
2022 Katar Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. 32 takımın 8 gruba dağıldığı Dünya'nın en büyük futbol organizasyonunda önemli eşleşmeler de yaşanacak. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Dünya Kupası gruplarını değerlendirdi.
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