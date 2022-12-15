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Dünya Kupası arası sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sahne alacak!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası sonrası 4 büyükler Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 5. turda mücadele verecek.

15 Aralık 2022 | 10:29
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