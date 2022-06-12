Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu! "En büyük kazanım dostluklar oldu"
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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