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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu! "En büyük kazanım dostluklar oldu"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

12 Haziran 2022 | 18:06
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