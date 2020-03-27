Corona virüsünün spora etkileri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüsünün hem gündelik hayata hem de spora etkisine yönelik açıklamalarda bulundu.

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