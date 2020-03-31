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Cengiz Ünder'den evde kal şov

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder, corona virüsü nedeniyle çalışmalarına evde devam etti.
31.03.2020
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