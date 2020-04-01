01 Nisan 2020, Çarşamba
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Rıza Kayaalp: Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyorum
Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kayaalp, corona virüsü salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.
01.04.2020
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