Cem Bölükbaşı: Her yarış gelişim kaydediyoruz
Formula 2'de yarışan milli sporcumuz Cem Bölükbaşı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bölükbaşı, "Her yarış gelişim kaydediyoruz. Bakü'de şu ana kadarki en hızlı hafta sonunu geçirdik" dedi.
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