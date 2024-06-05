Bilal Erdoğan: Halkımızın Etnospor'a çok ciddi teveccühünü gördük!
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6 Haziran'da başlayacak 6. Etnospor Kültür Festivali öncesi açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, "Halkımızın Etnospor'a çok ciddi teveccühünü gördük." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...
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