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Bilal Erdoğan: Dünya Göçebe Oyunları yeni bir soluk getiriyor

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa'da gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları dünyaya yeni bir soluk getiriyor." dedi.
12.08.2020
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