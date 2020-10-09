09 Ekim 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Başkan Erdoğan Genç Sultanlara böyle destek verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nı yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, Sırbistan ile oynanan yarı final maçı öncesinde Kafile Başkanı Bahar Mert Üçoklar’ı telefon ile görüntülü arayarak U17 Milli Takımı'na ve teknik ekibine başarı dileklerini iletti.
09.10.2020
ABONE OL

DİĞER
Başkan Erdoğan Genç Sultanlara böyle destek verdi Başkan Erdoğan Genç Sultanlara böyle destek verdi 09.10.2020
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 08/10/2020 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 08/10/2020 09.10.2020
UEFA'nın düzenlediği eleme turlarının kura çekimlerinde şaibe olduğunu düşünüyorum "UEFA'nın düzenlediği eleme turlarının kura çekimlerinde şaibe olduğunu düşünüyorum" 06.10.2020
Toprak Razgatlıoğlu kaza anını Aspor'a anlattı Toprak Razgatlıoğlu kaza anını Aspor'a anlattı 30.09.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Rıdvan Dilmen'den özür bekliyorum "Rıdvan Dilmen'den özür bekliyorum" 27.09.2020
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 25/09/2020 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 25/09/2020 25.09.2020
Arda Turan konusu tartışılırken Evren Turhan stüdyodan ayrıldı Arda Turan konusu tartışılırken Evren Turhan stüdyodan ayrıldı 21.09.2020
TFF 2.Lig'e corona virüsü engeli! TFF 2.Lig'e corona virüsü engeli! 20.09.2020
Hıncal Uluç ile Başbaşa - 18/09/2020 Hıncal Uluç ile Başbaşa - 18/09/2020 18.09.2020
Ümit Özat'tan motivasyon konuşması! Varlığın değerini bilmek için... Ümit Özat'tan motivasyon konuşması! "Varlığın değerini bilmek için..." 14.09.2020
Gençliğim Eyvah 13. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah 13. bölüm tek parça izle! 08.09.2020
Serdar Tatlı: Adaletten asla şaşmayan bir MHK göreceksiniz Serdar Tatlı: Adaletten asla şaşmayan bir MHK göreceksiniz 07.09.2020
Gençliğim Eyvah 12. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah 12. bölüm tek parça izle! 01.09.2020
Genç Sultanlar Türkiye'ye döndü Genç Sultanlar Türkiye'ye döndü 31.08.2020
Başkan Erdoğan'dan milli voleybolculara tebrik Başkan Erdoğan'dan milli voleybolculara tebrik 31.08.2020
Bursaspor'da yeni başkan Erkan Kamat Bursaspor'da yeni başkan Erkan Kamat 30.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı Arda Turan'ın yeni arabasına verdiği ücret dudak uçuklattı!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den takıma flaş sözler! "Eldeki kadroyla..."
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un listesi belli oldu! 2 isim ayrılıyor
Fenerbahçeli Ozan Tufan milli maç sonrası konuştu! "Eleştiriler benim için..."
Galatasaray'ın planı ortaya çıktı! Marcao ve Luyindama...
Galatasaray'da Younes Belhanda'ya yeni rol! Fatih Terim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör