Başkan Erdoğan Genç Sultanlara böyle destek verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nı yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, Sırbistan ile oynanan yarı final maçı öncesinde Kafile Başkanı Bahar Mert Üçoklar’ı telefon ile görüntülü arayarak U17 Milli Takımı'na ve teknik ekibine başarı dileklerini iletti.

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