Aurelien Tchouameni'den Arda Güler'de büyük destek! Penaltı için...
Son dakika spor haberi: İspanya La Liga'nın 24. haftasında oynanan Real Madrid - Girona maçı 4-0 bitti. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren milli yıldız Arda Güler 89. dakikada penaltı kazandı, ama bu penaltıyı Joselu kullandı. Mücadelede dikkat çeken bir olay daha yaşandı. Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni, penaltı için Arda Güler'e destek çıkmış. İşte detaylar...
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