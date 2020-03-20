20 Mart 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

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Aspor'dan Evde Kal Türkiye mesajı

A Spor koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere #EvdeKalTürkiye kampanyasına destek verdi. A spor çalışanları “Evde Kal Türkiye” çağrısı yaptı.
20.03.2020
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