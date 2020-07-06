Arda Turan yeni sezona böyle hazırlanıyor

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir ile kiralık sözleşmesini fesheden ve 1 Temmuz'da Barcelona ile olan sözleşmesi sona eren Arda Turan, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

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