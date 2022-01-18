Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen videosu gündem oldu!
Geçen hafta Ankara-Niğde yolunda kaza yapan 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen videosu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
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