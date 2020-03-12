12 Mart 2020, Perşembe

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Adebayor'dan insanlık dışı faul

Club Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, Libertadores Kupası'nda Defensa Justicia ile oynadıkları maçta, yaptığı faulle mücadeleye damga vurdu!
12.03.2020

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