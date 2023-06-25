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97. Gazi Koşusu'nu Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı! İşte o anlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97.'si İstanbul'da gerçekleştirildi. 97. Gazi Koşusu'nun kazananı Mehmet Kaya'nın jokeyliğindeki Urfa Aslanı isimli at oldu.

25 Haziran 2023 | 17:49
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