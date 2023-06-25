97. Gazi Koşusu'nu Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı! İşte o anlar
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97.'si İstanbul'da gerçekleştirildi. 97. Gazi Koşusu'nun kazananı Mehmet Kaya'nın jokeyliğindeki Urfa Aslanı isimli at oldu.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:33
97. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu! 25 Haziran 2023 | 12:00
00:29
Aziz Yıldırım’a Veliefendi'de yoğun ilgi 25 Haziran 2023 | 12:00
00:58
Başkan Erdoğan'dan Arda ve Hakan tebrik telefonu 20 Haziran 2023 | 12:00
09:53
Türkiye Kupası 2023 yılının en şık hareketleri 19 Haziran 2023 | 12:00
01:33
GOL | Türkiye U21 1-0 Azerbaycan U21 17 Haziran 2023 | 12:00
01:08
GOL | Bucaspor 0-3 Şanlıurfaspor 15 Haziran 2023 | 12:00
01:19
GOL | Bucaspor 0-2 Şanlıurfaspor 15 Haziran 2023 | 12:00
01:33
GOL | Bucaspor 0-1 Şanlıurfaspor 15 Haziran 2023 | 12:00