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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu konuştu

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu konuştu. Başarılı sporcu, "Bayrağımızı dalgalandırdım. Bu, benim için çok gurur vericiydi. Hazırlıklara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hedeflerimiz büyük" dedi.

18 Mart 2022 | 13:29
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