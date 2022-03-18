23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu konuştu
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahıska Türkü Elvira Kamaloğlu konuştu. Başarılı sporcu, "Bayrağımızı dalgalandırdım. Bu, benim için çok gurur vericiydi. Hazırlıklara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hedeflerimiz büyük" dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
02:06
İrfan, Kerem ve Rıdvan'dan 18 Mart mesajı! 18 Mart 2022 | 12:00
02:18
Müftüoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 15 Mart 2022 | 12:00
00:21
Arjantin'de kan donduran görüntüler! Hakemi öldüresiye dövdüler... 14 Mart 2022 | 12:00
01:14
Nevşehir'de ev hanımları sahaya indi! 05 Mart 2022 | 12:00
01:59
Spor sahalarında ibadet edilir mi? Hatipoğlu açıkladı! 04 Mart 2022 | 12:00
00:30
Hakeme flaş tepki! Gözlerini kapattılar 02 Mart 2022 | 12:00
01:15
Adı Sevgi 1. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE 02 Mart 2022 | 12:00