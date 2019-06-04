04 Haziran 2019, Salı
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1945 yılı spor olayları (Arşiv Odası)
Dünya sporunda 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri kısa sürede yüzünü gösterirken Türkiye'de de bu etkiler hissedildi. İşte 1945 yılında dünya sporunda yaşananlar...
04.06.2019
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