04 Haziran 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

1945 yılı spor olayları (Arşiv Odası)

Dünya sporunda 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri kısa sürede yüzünü gösterirken Türkiye'de de bu etkiler hissedildi. İşte 1945 yılında dünya sporunda yaşananlar...
04.06.2019

A Spor taksi sporun nabzını tutuyor A Spor taksi sporun nabzını tutuyor 02.06.2019
Nihat Özdemir: Rıdvan Dilmen ile görüştük Nihat Özdemir: Rıdvan Dilmen ile görüştük 01.06.2019
Kırgınlıkları kenara bırakıp hedefe yürüyeceğiz "Kırgınlıkları kenara bırakıp hedefe yürüyeceğiz" 01.06.2019
TFF yeni başkanını seçiyor TFF yeni başkanını seçiyor 01.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Maurizio Sarri antrenmanı terk etti! Maurizio Sarri antrenmanı terk etti! 29.05.2019
Fransa Açık'ta favoriler turladı Fransa Açık'ta favoriler turladı 29.05.2019
Çalım yiyen Neymar çirkinleşti! Çalım yiyen Neymar çirkinleşti! 29.05.2019
Ramos için Çin'e ret Ramos için Çin'e ret 29.05.2019
İlhan Palut: Bu şehre şampiyonluğu getireceğiz İlhan Palut: "Bu şehre şampiyonluğu getireceğiz" 29.05.2019
Maurizio Sarri antrenmanı terk etti! Maurizio Sarri antrenmanı terk etti! 29.05.2019
Murat Sancak: Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek Murat Sancak: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek" 25.05.2019
Nice - Monaco maçında oruç molası! Nice - Monaco maçında oruç molası! 25.05.2019
A Spor taksi sporun nabzunu tutuyor A Spor taksi sporun nabzunu tutuyor 25.05.2019
4 büyük takımın borsa değerleri 4 büyük takımın borsa değerleri 24.05.2019
Nihat Özdemir: Şenol Güneş'e güvenim tam Nihat Özdemir: "Şenol Güneş'e güvenim tam" 23.05.2019
Türkiye'yi Avrupa'da ilk 5'e dünyada ilk 10'a sokmak istiyoruz "Türkiye'yi Avrupa'da ilk 5'e dünyada ilk 10'a sokmak istiyoruz" 23.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray milli yıldızı bitiriyor!
Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu
Fenerbahçe'de Comolli 4 transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'ye süper golcü! İşte yapılan teklif
Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...
Barcelona Arda Turan kararını verdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör