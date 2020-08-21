21 Ağustos 2020, Cuma

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Welinton resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen stoper Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
21.08.2020
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Welinton resmen Beşiktaş'ta Welinton resmen Beşiktaş'ta 21.08.2020
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