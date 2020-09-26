Vincent Aboubakar: Evime geri döndüm

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, kulüp kanalına yaptığı açıklamada "Bu kulübü asla unutamam. Evime, Beşiktaş'a geri döndüm." dedi.

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İşte Aboubakar'ın açıklamaları:

Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için çok mutuyum. Burası, Avrupa'daki ilk kupamı kazandığım kulüp. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye şampiyonluğu yaşadığımız, kupalar kazandığımız kulübüm. Bu kulübü asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a geri döndüm.