Turgay Demir: TFF ya tescil edecek ya da...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bir futbolcu ve bir çalışanda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. A Spor yorumcusu Turgay Demir, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Demir, "Nihat Özdemir ya istifa edecek, ya bu ligi tescil edecek ya da Almanya gibi somut kuralları koyarak kalan 8 haftayı oynatacak. Başka bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

ABONE OL