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Transferi canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş Salih Uçan'ı bitirdi"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tam gaz sürerken takımlar bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Uçan'ın Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
16.04.2021
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İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Salih Uçan'ın Alanyaspor'la sözleşmesi bitiyor. Oyuncuyu Galatasaray, Fatih Terim nedeniyle çok istiyordu. Transferde ön görüşme yapılmıştı ve sezon sonuna bırakılmıştı.

Trabzonspor da nabız yokladı ve devreye girdi ama şunu öğrendim, Beşiktaş Salih Uçan'ı bitirmiş. Beşiktaş'a hayırlı olsun. Islak imzayı görmedik ama prensip anlaşması yapılmış.

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