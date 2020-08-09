Taner Karaman: Balotelli Süper Lig'e gelirse kariyerinin kırmızı kart rekorunu kırar

A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, Beşiktaş ile anlaştığı öne sürülen Mario Balotelli ile ilgili "Balotelli Süper Lig'e gelirse kariyerinin kırmızı kart rekorunu kırar." dedi.

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