09 Ağustos 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Taner Karaman: Balotelli Süper Lig'e gelirse kariyerinin kırmızı kart rekorunu kırar
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Son Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, Beşiktaş ile anlaştığı öne sürülen Mario Balotelli ile ilgili "Balotelli Süper Lig'e gelirse kariyerinin kırmızı kart rekorunu kırar." dedi.
09.08.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sabah Sporu - 08/08/2020
- Balotelli için olay yorum! "Süper Lig'e gelirse..."
- Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin Yeni Transferlerini Yorumladı! / Transfer Raporu / 07.08.2020
- Ender Alkan: "Muriç Gibi Bir Oyuncu Bulmak Kolay Değil" / Transfer Raporu / 07.08.2020
- Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi
- "Trabzonspor en az 8 transfer yapacak"
- "Trabzonspor en az 8 transfer yapacak"
- Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'de / Spor Ajansı / 08.08.2020
- "Nuri Şahin listemizdeki bir oyuncu"
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama