Son dakika transfer haberleri: Flaş Bruma itirafı! "Beşiktaş menajeriyle görüştü"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aslan, bir dönem Galatasaray forması da giyen ve adı siyah-beyazlılarla anılan Bruma ile ilgili "Bruma'nın menajeriyle Beşiktaş yönetimi görüştü. Fikir alışverişleri oldu, Sergen Yalçın'a soruldu ama bitmeye yakın diyebileceğimiz bir transfer değil. Ghezzal'ın durumu netleşince ona göre ciddiyete biner." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)

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