13 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Ghezzal Rosier ve Kenan Karaman'da son durum ne?
Spor Toto Süper Lig'de sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Ghezzal ve Rosier'in yeniden takıma katılması planlanırken, milli futbolcu Kenan Karaman ile de anlaşma sağlanmıştı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Kenan Karaman'ın menajerinin İstanbul'a geldiğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
13.07.2021
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