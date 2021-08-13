Son dakika transfer haberi: Mert Günok Beşiktaş ile pazartesi günü idmana çıkacak!

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programında Süper Lig'in açılış maçı olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Dikme, siyah beyazlıların kaleci transferiyle ilgili olarak da "Mert Günok pazartesi günü Beşiktaş ile antrenmana çıkacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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