07 Eylül 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile sözleşme uzatılacak mı?
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Spor Ajansı programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Vida'nın menajer tarafında sıkıntı yok. Vida, bu seneki parasını düşürerek üstüne 2-3 sene daha ilave edecekseniz sözleşme uzatırım dedi. Hırvat oyuncunun ilk tercihi İstanbul'da kalmak. Yönetim, bu dönemde dış transfere odaklandı, 1-2 ay sonra Vida'yla da oturup konuşulacaktır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
07.09.2021
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