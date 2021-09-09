09 Eylül 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Flaş Beşiktaş sözleri! "Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi..."
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimleri değerlendirdi. Akcan, "Beşiktaş hem lig hem de Şampiyonlar Lig için iddialı bir takım kurmak zorundaydı. Geçen sezon takıma katkı sağlayan isimleri kadroda tuttular. Bunun üzerine Pjanic, Teixeira ve Batshuayi gibi yıldızları aldılar. Bu futbolcular Beşiktaş'a çok yakıştı. Bir an önce oynamalarını ve gözlerimize hitap edecek o keyifli performansları sergilemesini bekliyorum. Hme sportif açıdan hem de ekonomik yönden bu futbolcuları alanları tebrik etmek lazım" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Gustavo Assunçao Galatasaray'da! Emre Kaplan Transferin Detaylarını Açıkladı /Spor Ajansı/08.09.2021
- G.Saray'ın yeni transferini yorumladı! "Tek dezavantajı..."
- GOL | 76 Iğdır Belediyespor 1 - 0 Orduspor 1967
- GOL | 76 Iğdır Belediyespor 1 - 0 Orduspor 1967
- F.Bahçe'ye övgü dolu sözler! "Oynadığı oyundan zevk alıyorlar"
- Hamdi Aslan, Trabzonspor'un Transfer Gündemini Açıkladı / A Spor / Sabah Sporu / 08.09.2021
- Flaş Beşiktaş sözleri! "Teixeira, Pjanic ve Batshuayi..."
- Transferde hareketli saatler! G.Saray'dan orta saha operasyonu
- GOL | 76 Iğdır Belediyespor 1 - 0 Orduspor 1967
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası