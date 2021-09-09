Son dakika spor haberi: Flaş Beşiktaş sözleri! "Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi..."

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimleri değerlendirdi. Akcan, "Beşiktaş hem lig hem de Şampiyonlar Lig için iddialı bir takım kurmak zorundaydı. Geçen sezon takıma katkı sağlayan isimleri kadroda tuttular. Bunun üzerine Pjanic, Teixeira ve Batshuayi gibi yıldızları aldılar. Bu futbolcular Beşiktaş'a çok yakıştı. Bir an önce oynamalarını ve gözlerimize hitap edecek o keyifli performansları sergilemesini bekliyorum. Hme sportif açıdan hem de ekonomik yönden bu futbolcuları alanları tebrik etmek lazım" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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