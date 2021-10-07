07 Ekim 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile görüşmeler başladı!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Beşiktaş ile Vida'nın sözleşme yenileme süreci olumlu. Şu anda anlaşma uzak olsa da Larin'e göre daha olumlu bir hava var. Yönetim 1.5 milyon Euro seviyelerinde gezerken, Vida 2 milyon Euro bandında bir rakam istiyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
07.10.2021
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