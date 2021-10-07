Beşiktaş haberleri: Hıncal UIuç'tan Sergen Yalçın yorumu! "Eğer muhtaç kalmasa Güven Yalçın'ı..."

Birçok oyuncusunu sakatlığa kurban eden Beşiktaş, Altay ve Sivasspor maçlarında forvette Güven Yalçın'ı oynatmış ve genç oyuncu 2 maçta 3 gol kaydetmişti. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu seçimini ve Güven'in performansını değerlendirdi. "Gözümü kapadığım zaman aklıma Güven'in attığı vole geliyor." diyen Uluç, "Sergen Yalçın muhtaç durumda kalmasaydı Güven'i aklının ucuna getirmezdi." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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