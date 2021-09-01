Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic gitmemek için direniyor! Yönetimin planı belli oldu

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Ana Haber'de Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Beşiktaş, Adem Ljajic'in menajeriyle İstanbul'da görüşme yaptı. Şu anda herhangi bir fesih durumu yok. Ljajic, sözleşme feshi için tüm parasını istedi. Beşiktaşlı idareciler de bunu kabul etmedi. Ljajic'in yeniden takıma dönmesi gibi bir durum yok. Sergen Yalçın, Sırp futbolcudan ümidini kesmiş durumda. Ljaic ile sözleşme feshi olmazsa A Takım binasından uzak, genç oyuncuların olduğu sahada çalıştırılacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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