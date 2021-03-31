Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. Ülkesi Kamerun'un Ruanda ile karşılaştığı maçta adale problemi yaşayan yıldız golcünün, Kasımpaşa maçını kaçırabileceği belirtildi. (BJK spor haberleri)

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