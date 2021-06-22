Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yönetimi, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü Sergen Yalçın ile henüz anlaşma sağlayamadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, gelecek sezon siyah-beyazlı takımı çalıştırmayacağı öne sürülen 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı. İşte o görüntüler... (BJK spor haberi)

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