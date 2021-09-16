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Son dakika spor haberi: Hüseyin Özkök Beşiktaş - Dortmund maçını değerlendirdi! "Fizik farkı var"

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta müdacelesinde sahasında konuk ettiği Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu ve gruba puansız başladı. Siyah beyazlı ekibin performansını Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök Sabah Sporu programında değerlendirdi. Özkök, Alman basınında gözlerin Jude Bellingham'da olduğunu ilettirken, iki takım arasında fizik farkı olduğunu belirtti. | Son dakika Beşiktaş spor haberleri (Bjk spor haberi)
16.09.2021
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