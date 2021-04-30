Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan çok sert fikstür yorumu! "Beşiktaş'ın yerinde olsam FIFA'ya kadar giderim"

A Spor'un usta yorumcularından Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Uluç, siyah beyazlıların çok sıkışık bir fikstürde oynadığını dile getirdi ve, "Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam FIFA'ya kadar giderim, ortada açık saçık belgeler var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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