Son dakika spor haberi: Fenerbahçe derbisi öncesi Serdar Sarıdağ'dan flaş sözler! "Beşiktaş kaybederse..."

A Spor yorumcularından Serdar Sarıdağ, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeleri değerlendirdi. Siyah beyazlıların maçtan önce üstün göründüğünü dile getiren Sarıdağ, "Beşiktaş bu derbiyi kaybederse, sadece Galatasaray'ın mağlubiyetini avantaja çevirmemiş olur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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