Son dakika spor haberi: Canlı yayında Beşiktaş'ın Rosier ve Ghezzal transferlerindeki son durumu aktardı!

A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal transferlerindeki son durumu aktardı. Şahinoğlu, "Rosier hayırlı olsun. Transfer noktalandı. Yarın İstanbul'a gelmesini bekliyorum" derken Ghezzal için ise, "Ghezzal'la anlaşma var ama kulübü Leicester City ile henüz el sıkışılamadı. İngiliz kulübü 3.5 milyon Euro'dan açtığı kapıyı 3'e indirdi. Ben bir kaç gün içerisinde bu konunun çözümleneceğini düşünüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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