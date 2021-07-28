Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Alex Teixeira'da kritik gün! Cevap vereceği tarihi canlı yayında açıkladı...

A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferindeki son durumu açıkladı. Şahinoğlu, "Teixeira'nın imza atmadığı her gün Beşiktaş'a gelme ihtimali artıyor. Brezilyalı oyuncu tatilini bugün ya da yarın tamamlayacak ve siyah beyazlılara cevap verecek" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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