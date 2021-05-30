Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Edin Dzeko, Seferovic ve Diego Costa Beşiktaş'a önerildi"

A Spor yorumcularından Serdar Sarıdağ, canlı yayında Beşiktaş'taki transfer gündemini değerlendirdi. Sarıdağ, Diego Costa, Seferovic ve Edin Dzeko'nun siyah beyazlılara menajerler tarafından önerildiğini ifade etti. Ayrıca Kara Kartal'ın bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sörloth'a ilgisi olduğu, ancak Norveçli oyuncunun maaşının çok yüksek olduğunu ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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