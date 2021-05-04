04 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ta sakat isimlerin son durumları belli oldu
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta sakatlıkları süren ve dinlendirilen Gökhan Töre, Adem Ljajic ve N'Koudou ile ilgili son durumu açıkladı. Dikme, sakatlığı bulunan Aboubakar için ise 'anterenmanın sonunda düz koşu yapabilir' dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
04.05.2021
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