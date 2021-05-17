17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızları Necip Uysal ve Utku Yuvakuran A Spor'a konuştu!
Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal ve Utku Yuvakuran, şampiyonluk sonrası A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye özel açıklamalarda bulundu. Necip, "En zor sezon bu sezondu ancak çok iyi değerlendirerek şampiyon olduk. Sonlara doğru biraz düşüş yaşasak da şampiyon olmayı bildik" dedi. Utku ise, "Bana şans geldiğinde elimden gelenin en iyisini yaptım, takımdaşlık çok iyiydi. Bu sayede şampiyon olduk" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)
17.05.2021
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