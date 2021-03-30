Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'ndan şampiyonluk sözleri! "Kasımpaşa maçında..."

Ümit Milli Takım'ımızın Sırbistan ile oynayacağı dostluk maçı öncesi kameraların karşısına geçen Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulüp için elinden geleni yaptığını dile getiren Ersin, "Kasımpaşa maçını kazanacağız ve inşallah şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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