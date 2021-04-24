Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Kayserispor maçında yıldız isme övgü! "Çok faydalı bir adam"

A Spor yorumcularından Erman Toroğlu, Beşiktaş - Kayserispor maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlıların Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza hakkında övgü dolu sözler sarf eden Toroğlu, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu oyuncuyu nasıl almadığını anlamadım. Çok faydalı bir futbolcu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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