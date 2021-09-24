Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Altay - Beşiktaş maçında Oğuzhan Özyakup'un performansını yorumladı!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Altay - Beşiktaş maçında siyah beyazıların yıldızı Oğuzhan Özyakup'un performansını değerlendirdi. Toroğlu, "Oğuzhan, ne zaman oynayacak? Verin, başkasını alın. Otobüs beklemek ondan daha kolay ondan futbol beklemekten. Eminönü otobüsü ondan çabuk geliyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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