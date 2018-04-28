29 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Zlatan bunu görünce çıldıracak: Bu nasıl gol!
Riley McGree'den harika gol! Avusturalya'da Newcastle Jets-Melbourne City arasında oynanan maçta ev sahibi ekipten Riley McGree'nin attığı harika gol sosyal medyayı salladı.
28.04.2018
EN ÇOK İZLENENLER
- İbrahim Üzülmez: İnsanlar emeklerimize saygı duymalı
- Erman Toroğlu: Ankaragücü, aslında İstanbul takımıdır
- Zlatan bunu görünce çıldıracak: Bu nasıl gol!
- İbrahim Üzülmez: İnsanlar emeklerimize saygı duymalı
- Erman Toroğlu: Ankaragücü, aslında İstanbul takımıdır
- Zlatan bunu görünce çıldıracak: Bu nasıl gol!
- Erman Toroğlu: Ankaragücü, aslında İstanbul takımıdır
- Erman Toroğlu: Kasımpaşa oynadı Fenerbahçe attı
- G.Saray'dan Beşiktaş derbisi öncesi özel klip!