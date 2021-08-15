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Son dakika Beşiktaş haberleri: Batshuayi transferiyle ilgili dikkat çeken sözler! Sergen Yalçın...

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Kelleci, siyah-beyazlıların transferi için anlaşmaya vardığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile ilgili "Sergen Yalçın, Batshuayi'den nasıl yararlanacağının simülasyonunu çok iyi yapmıştır. Atacağı her golde Sergen Yalçın'a yazacak bir transfer olarak nitelendiririm. Çünkü Sergen Hoca'nın neredeyse yanıldığı oyuncu yok." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
15.08.2021
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