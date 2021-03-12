Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'ın başarısı neye bağlı? Zeki Uzundurukan canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında övgü dolu sözler kullandı. Uzundurukan siyah beyazlıların genç antrenörüyle ilgili, "Futbolcuğundaki zekası teknik adamlığına da yansıyor. Kaprissiz bir hoca ve yardımcıları da çok başarılı" yorumunda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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