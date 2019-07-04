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Sol stopere yerli aday Lokman Gör | Video haber

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, stoper transferine hız kazandırılmasını istedi. Sol stoper arayışındaki Beşiktaş, yerli adaylardan Lokman Gör ile anlaşma noktasına geldi.
04.07.2019

Siyah beyazlı takımın 2018-2019 sezonundaki maç raporlarını inceleyen başarılı teknik adam, savunmanın performansından memnun kalmadı.

Geçen sezon Avcı'nın çalıştırdığı ​Başakşehir Süper Lig'de yalnızca 22 gol yedi. 34 haftalık süreçte Beşiktaş ise 46 kez kalesini gol kapatamadı.

Abdullah Avcı'nın, savunmadaki sorunu çözmek adına öncelikle Vida'nın yanına sol stoper takviyesi istemesi yönetimi harekete geçirdi.

Siyah beyazlılar bu doğrultuda yerli adaylardan Lokman Gör'ün transferini hızlandırdı. Erzurumspor ile masaya oturan yönetimin anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

28 yaşındaki oyuncunun transferinin yeni sezon açılışına yetiştirilmesi bekleniyor. Deneyimli oyuncu geçtiğimiz sezon 28 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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