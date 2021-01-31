Sivasspor Beşiktaş'tan Boyd için teklifte bulundu

Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd için resmi teklifte bulundu. Teklifin şartları sezon sonuna kadar kiralık" dedi.

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